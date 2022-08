Personalidades de destaque serão homenageados por Dr. Victor Rocha

Em comemoração aos 123 anos de Campo Grande, o vereador Dr. Victor Rocha (PP) vai homenagear três personalidades de destaque com o Título de Cidadão Campo-grandense, em solenidade que acontece no próximo dia 25.

A solenidade ocorre a partir das 19 horas no Ondara Palace, localizado na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, nº 1.273, Jardim Veraneio. Serão três homenageados por cada vereador e dois agraciados pela Mesa Diretora.

Confira quem são os homenageados do Dr. Victor Rocha:

Joseliza Alessandra Vanzela Turine, é magistrada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul desde 2000, atuando na 2ª Vara Cível, no Juizado do Consumidor e, desde 2011, é titular da Vara de Execução Fiscal da Capital. Atualmente, é juíza titular da Vara de Execução da Multa Penal Condenatória e Fiscal da Fazenda Pública Estadual de Campo Grande. Possui doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), realizando pesquisa sobre o Marco Legal da Biodiversidade.

Viviane Lacerda Lopes Nogueira, Graduada em Direito pela Universidade UNAES em 2010, com pós-graduação em Direito do Trabalho pela Ematra (Escola da Magistratura do Trabalho da 24ª Região) em 2012. Prestou assessoria jurídica na SEMAD (Secretaria Municipal de Administração) até 2015. Exerceu o cargo de Superintendente Regional do Ministério do Trabalho e Emprego no Mato Grosso do Sul no ano de 2018. Participou de diversos projetos sobre a erradicação do trabalho infantil e escravo e de inclusão ao mercado de trabalho de beneficiários reabilitados e pessoas com deficiência. Desde 2019 é coordenadora da Secretaria da Corregedoria-Geral do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e advoga em escritório próprio, atuando na advocacia consultiva e contenciosa trabalhista e empresarial.

Marcio Correa Gimenes, está há 20 anos exercendo o Ministério Pastoral: sendo estes três anos como líder do Diaconato na IEVV- Campo Grande – Centro, três anos em missões com povos Indígenas na região de Sidrolândia e Dois Irmãos. Nos últimos 13 anos foi Pastor Presidente da IEVV — Campo Grande – Tiradentes e no último ano também Presidente da ONG IDSET. Atuante no trabalho social na Região Norte de Campo Grande, buscando ampliar este trabalho por todas as regiões do Município. Estudou Licenciatura em Teologia na Primeira Igreja Batista, se graduou no Centro de Treinamento Bíblico Rhema do Brasil e na Escola de Ministro Rhema do Brasil. Cursou Cura pela Fé na Igreja do Pastor Chris Oyakhilome na África do Sul.

“Assim como eu, que sou de Corumbá, escolhi Campo Grande para fixar raiz, nossos homenageados também escolheram a Capital Morena, além de terem trabalho prestado em prol da população, por isso os escolhemos. Sabemos do comprometimento de cada um, em melhorar a qualidade de vida da população campo-grandense, por isso, estaremos entregando o Título Cidadão(ã) Campo-grandense, em reconhecimento aos serviços prestados por essas três personalidades”, ressaltou Dr. Victor Rocha.

Com informações da assessoria