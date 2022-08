Mãe é presa em flagrante após atingir o filho de 12 anos com uma faca

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada na tarde desta terça-feira (23), para atender o caso de uma criança que havia sido atingida por uma faca de serra pela própria mãe. O garoto, de 12 anos, deu entrada no hospital da Santa Casa de Campo Grande com um ferimento de 2cm de perfuração na região do abdômen e da cintura.

Segundo o delegado adjunto da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) Roberto Morgado, a mãe alega que a criança estava a fazendo passar raiva durante o dia, brigando com o irmão menor. “Ela diz que pegou uma faca e jogou, ferindo a criança no lado esquerdo. A criança está na Santa Casa e não irá receber alta hoje.”

A mulher está sendo autuada a principio por lesão corporal, qualificada por violência domestica e maus tratos. “Por hora, estou arbitrando fiança. Visto o conflito com a mãe, a criança não será liberada para a mãe e o Conselho Tutelar foi acionado para dar os encaminhamentos necessários”, revela o delegado.

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf