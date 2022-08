Quarta cultural tem edição especial com o forró da dupla Vozmecê

O aniversário de Campo Grande está cada dia mais próximo e a comemoração será em vários pontos diferentes da cidade, e a Feira Central é um deles, com uma edição especial da Quarta Cultural. A atração será o Duo Vozmecê e banda, que prometem botar os presentes para dançar um forrózinho amanhã (24), a partir das 19h30. O evento é gratuito.

Ana Maria Schneider e Pedro Fattori, parceiros na vida e na música, começaram a se apresentar em 2018, com uma proposta de mesclar diferentes estilos regionais brasileiros com elementos instrumentais de músicas consideradas “globalizadas”, o que resultou no “forróck alternativo”, apelido dado pelo casal.

No repertório, o público é agraciado com sucessos da MPB, forró pé-de-serra, e baião, além de rock e reggae nacional. As canções autorais estão mais trabalhadas este ano, inclusive com lançamentos nas principais plataformas de streaming e produções em vídeo, como uma Live Session gravada em abril. Essa mistura de gêneros, adicionada à regionalidade da cultura sul-mato-grossense e paraguaia, resulta em uma sonoridade que vem conquistando cada vez mais público o público regional e até nacional.

Ana e Pedro não abrem mão do aspecto nômade da carreira, o que já levou os namorados a conhecerem 14 estados, em uma turnê feita a bordo de um motorhome apelidado de “Vanmecê”. Após os meses de experiência na estrada, os músicos têm se apresentado novamente na Cidade Morena por bares, restaurantes, casas de show e praças, que mantêm a essência da arte levada para as ruas.