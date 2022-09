Pelo menos seis deputados federais devem se reeleger no MS

2022 aparece com 86,35% de alto índice de reeleição para a Câmara dos Deputados

A eleição para Câmara Federal do próximo domingo (2), deve reeleger políticos e fazer outros pelo fenômeno “Circulação de Poder” e segundo o levantamento da Queiroz Assessoria em Relações Institucionais e Governamentais o Estado irá reeleger pelo menos seis que já tem trabalho apresentado.

Os nomes que aparecem como favoritos para voltarem são: Beto Pereira (PSDB), Dagoberto Nogueira (PSDB), Bia Cavassa (PSDB), Fábio Trad (PSD), Luiz Ovando (PP) e Tio Trutis (PL).

O fenômeno chamado “Circulação de Poder”, é o que elegerá nomes conhecidos da política como vereadores, deputados estaduais ou até mesmo parentes de políticos. Segundo a pesquisa a expectativa é de que 80% sejam eleitos desta forma.

Em 1998 as eleições para deputados federais alcançaram um alto índice de 86,35% para a reeleição a previsão para este pleito é bater o mesmo número 86.35%.

Mato Grosso do Sul

Federação PSDB/Cidadania | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 3

Beto Pereira (PSDB) | Reeleição Geraldo Resende (PSDB) | Circulação de Poder Dagoberto (PSDB) | Reeleição Bia Cavassa (PSDB) | Circulação de Poder

PSD | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1

Fábio Trad (PSD) | Reeleição Jorge Martinho (PSD)

PP | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1

Luiz Ovando (PP) | Reeleição Lu Azambuja (PP)

PL | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1

Tio Trutis (PL) | Reeleição Rodolfo Nogueira (PL) | Circulação de Poder

MDB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1

Waldemir Moka (MDB) | Circulação de Poder

Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1

Vander Loubet (PT) | Reeleição

União | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0

Zé da Viola (União) Sindoley Morais (União)

Avante | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0

Promotor Harfouche (Avante)

PODE | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0

Dione Hashioka (PODE) | Circulação de Poder Athayde Nery (PODE) | Circulação de Poder

PTB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0

Delcídio Amaral (PTB) | Circulação de Poder

Republicanos | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0

Wilton Acosta (Republicanos)

