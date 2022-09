Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você deve começar a semana bombando no serviço, coleguinha de Áries. Combinando uma personalidade mais agradável e se expressando com mais leveza, tende a se relacionar muito bem com colegas, clientes e chefes. O clima promete ser de diversão e afeto. O trabalho está favorecido, com maior destaque pra quem lida com comércio, comunicação, enfermagem, nutrição, moda, estética, produtos de beleza, cosméticos ou higiene. Nos assuntos do coração, seu signo ganha mais gentileza e charme. Se já se amarrou, você tende a apoiar o mozão e ajudar a resolver qualquer perrengue. Está na pista? Tudo indica que ficará igual a um ímã: atraindo muitos contatinhos fácil e rápido.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Touro, meu cristalzinho, a semana inicia com ótimas conversas, interações e troca de ideias. Com seu jeito mais sociável, criativo e artístico, tem tudo pra arrasar em reuniões, elaboração e discussão de projetos. Área ligada à propaganda, escrita, desenho, ensino em alta. Energia favorável pra tentar a sorte num jogo ou sorteio. As emoções tendem a influenciar seu bem-estar. Pra manter a saúde e o corpitcho em dia, aposte em hábitos saudáveis e evite se jogar na comida caso bata estresse, raiva ou carência. Relação com colega de trabalho talvez saia do ambiente profissional e vire romance sério. Com o mozão, há sinal de harmonia, bons papos e união forte.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A semana começa um fervo, mas promete ser um fervo bom. Os astros estimulam o seu lado comunicativo e tudo indica que vai gostar de falar e conversar. Mas o seu signo tende a se expressar com mais cuidado, delicadeza e primor, o que promete te ajudar a ser bem-visto pelos outros. Contatos profissionais e reuniões estão favorecidos. Com a família, o diálogo tem tudo pra fluir bem. Se depender da Lua, você irá divar nos assuntos amorosos, meu amigo/minha amiga de Gêmeos! Com o mozão, seu lado criativo está nas alturas e pode rolar muita diversão a dois. Se está na pista, seu poder de seducência tá on e há chance de dar match num novo crush em dois tempos.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Alô, alô, Câncer! O dia promete papos inteligentes, estimulantes e vantajosos. É que o seu poder de comunicação está tinindo e você deve ter facilidade para se expressar. Há sinal de excelentes contatos a distância ou em viagem. Com a mente a todo vapor e a curiosidade em destaque, pode ter ideias criativas e facilidade para aprender. O serviço e os estudos estão estimulados. Segundou com um clima pra lá de gostosinho no amor. Com o seu love, tudo indica que irá curtir um romance mais íntimo, harmonioso e estável. Se está em busca de sua alma gêmea, seu jeitinho sedutor promete fazer sucesso e alguém tem tudo pra te querer, inclusive um conhecido da família.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Se depender do céu, os humilhados serão exaltados! É que além de contar com talento para as finanças, seu lado criativo e artístico está muito on. Pode ter ótimas ideias para ganhar mais dinheiro e atrair bons negócios, com destaque para área ligada à arte, moda, itens de luxo, produtos de beleza e estética. Suas chances de encher o bolso são enooormes, migos e migas de Leão! Nos assuntos amorosos, tudo indica que vai falar o que pensa, deseja e sente na lata. Se está na pista, seu jeitinho atraente e agradável de se expressar promete render contatinhos. No romance, você conta com facilidade pra espantar o marasmo e estimular a intimidade.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Os planetas estão numa vibe delicinha e prometem deixar a sua segundona uma maravilha. Tudo indica que seu signo estará mais sociável, diplomático e agradável. Contando com poder de adaptação e habilidade pra se expressar, seja pessoalmente, por escrita ou on-line, deve conseguir o que quer, favores e o apoio dos colegas. As pessoas podem até te procurar em busca de conselhos. A Lua turbina a sua vida amorosa, Virgem, meu consagrado! Com o mozão, há boas chances de vocês conquistarem estabilidade, harmonia e tranquilidade. Agora quem está na pista tem tudo pra desencalhar. É que pode pintar alguém do jeitinho que você deseja e a fim de romance sério.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A semana começa uma aglomeração de planetas no seu inferno astral, o que talvez deixe o seu signo mais reservado e a fim de se isolar um pouco. Tudo indica que vai falar com mais cuidado e discrição, mas seu jeitinho charmoso e equilibrado de se expressar promete fazer o maior sucesso com todo mundo. Trabalhar on-line, sozinha(o) ou longe de pessoas recebe excelentes energias do céu. Você conta com muito jogo de cintura no romance, aí pode abrir mão de algumas coisas e se adaptar a outras pra deixar a relação numa boa. Se está na pista, seu charme e poder de seducência estão em alta e você deve atrair quem deseja fácil, fácil.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Segundou com excelentes chances de crescer na vida, escorpianes! De olho no futuro, tudo indica que vai colocar sua criatividade e boa lábia pra jogo a fim de alcançar seus objetivos e sonhos. Há sinal de ótimos contatos com amigos, colegas e pessoas que tenha interesses parecidos com os seus, o que promete trazer boas ideias e soluções para os seus planos e projetos. Uma conversa sincera e tranquila tende a fortalecer suas amizades. Com o mozão, o clima é de muita sedução e sintonia nos momentos de privacidade. Se está na pista, pode pensar bem antes de se envolver pra evitar sofrência depois – errado não tá! Ouça a sua intuição, que está tinindo.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Os astros dão a maior força para o seu signo ter sucesso na profissão, sagitariana e sagitariano. Tudo indica que o seu jeito mais sociável e comunicativo te ajudará a se apresentar bem e arrasar em reuniões de trabalho. De quebra, você tende a ganhar uma ótima reputação com colegas e chefes. Contato com público e clientes está favorecida. Há boas chances de conquistar suas ambições na carreira. Se já se amarrou, a vibe é de paz e amor com o seu mozão. O diálogo tem tudo pra fluir bem e fortalecer a união. Se está na pista, seu jeito de falar cativante deve atrair contatinhos. Há sinal de romance com uma pessoa do seu círculo de amizade.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A semana começa com ótimas energias, novas experiências e possibilidades que devem abrir os seus horizontes, caprica. Com diplomacia, boa comunicação e capacidade de convencer os outros de maneira amigável, tudo indica que vai fazer excelentes contatos e pode promover o bom entendimento entre as pessoas. Boas chances de se destacar nos estudos, sobretudo se faz faculdade, e conseguir uma bolsa de estudos ou premiação. Se depender da Lua, você tem tudo pra mudar o status da sua vida amorosa. Com o mozão, boas chances de pintar compromisso sério. Agora quem está na solteirice pode conhecer gente nova e ganhar vários pretendentes.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Os astros dão um rolê na sua Casa das Transformações e anunciam mudanças poderosas, sobretudo no trabalho. Seu instinto para os negócios e poder de comunicação estão em alta e você deve arrasar, ainda mais se atua na área da ciência, pesquisa ou seguros. Em busca de dinheiro e as vantagens que ele traz, você deve usar bem os seus talentos, boa lábia e criatividade. Há sinal de bons ganhos, grana inesperada ou herança. Se está na pista, tem tudo pra atrair as pessoas num passeio ou viagem e adicionar contatinhos. Há boas chances de rolar sintonia de ideias com o crush. Com o mozão, sinal de bons papos, muita união e um passeio gostosinho a dois.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Segundou com os relacionamentos em foco! Seu lado sociável e comunicativo tá on e tudo indica que será uma delícia trocar ideias e ter conversas inteligentes com seus queridos, colegas, parceiros ou clientes. Para manter a harmonia em suas relações pessoais e profissionais, pode reavaliar seus pontos de vista, opiniões e contatos. Há chance de fazer uma associação importante e ter sucesso. Se já se amarrou, seu interesse pelo romance tende a crescer. Se está na pista, seu charme e papo agradável podem atrair alguém experiente. Com a Lua divando na sua Casa do Sexo, o clima tem tudo pra ferver na intimidade, seja com o mozão, o crush ou o peguete.

