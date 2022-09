Morto com requintes de crueldade era suspeito de estuprar a própria filha

O homem encontrado morto por “trilheiros” na tarde de sábado (24), parcialmente carbonizado e com requintes de crueldade em Três Lagoas, a 456 quilômetros de Campo Grande, já foi identificado pela Polícia Civil. Ele tem 30 anos e era suspeito de abusar sexualmente da própria filha, de oito anos.

Conforme informações divulgadas pelo site Fatos MS, a vítima estava desaparecida a cerca de quatro dias, porém não havia nenhum registro policial, segundo disseram os familiares.

De acordo com registro na Polícia Civil, os abusos aconteciam através de brincadeiras entre filha e pai. Quem perdesse o jogo, pagava o suposto desafio.

Além do corpo carbonizado, a vítima foi encontrada com as mãos amarradas para trás. Informações da polícia, o corpo da vítima foi carbonizado pelos autores na tentativa de sumir com os rastros do crime.

O caso segue em investigação.

Segunda vítima.

Na tarde de ontem (25), menos de 24 horas após o homem de 30 anos ser encontrado carbonizado, a Polícia Civil encontrou outro corpo na mesma região. A vítima foi encontrada com sinais de perfuração no pescoço e foi enrolada em uma manta que foi incendiada.

A identidade da vítima não foi divulgada até o momento, mas segundo informações da polícia, o corpo possui uma tatuagem no rosto, próximo a região do pescoço e os nomes de duas pessoas escritos em ambas mãos.

