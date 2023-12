Pedrossian Neto vai se reunir com Kassab rumo à disputa na Capital

Deputado aguarda agenda com presidente do PSD para pré-candidatura

O deputado estadual Pedro Pedrossian Neto é pré-candidato a prefeito pelo PSD, em Campo Grande, nas eleições municipais de 2024. O parlamentar afirmou, ao jornal O Estado, que está disposto a concorrer ao cargo, caso seja efetivado pelas lideranças do partido. Pedrossian Neto tenta agendar reunião com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e cita que o encontro será daqui a 15 dias, porém, sem data firmada, por enquanto.

“Vamos falar com o presidente Kassab. Ele está com a agenda corrida, mas garantiu que dentro de 15 dias vai nos receber, para debater 2024. O partido vai lançar projeto para disputar nas capitais, e em Campo Grande é sugerido o meu nome”, explicou o parlamentar sobre o futuro político.

Pedrossian Neto, que já ocupou a posição de secretário de Finanças de Campo Grande, durante os dois mandatos do ex-prefeito Marquinhos Trad, vem se consolidando como uma figura política importante no cenário de disputa eleitoral para o ano que vem. Sua eleição como deputado estadual, nas eleições de 2022, fortaleceu sua posição e o impulsionou a buscar novos desafios políticos.

“Entendo que se for vontade do nosso partido, seja da direção nacional ou dos membros locais, eu coloco meu nome à disposição, a prefeito de Campo Grande. Se depender de mim, vamos debater, sim, os grandes temas que importam a Campo Grande”, disse o deputado, que pretende construir um projeto sólido e um planejamento estratégico eficiente para a administração municipal, para apresentar em um eventual plano de governo.

O deputado destacou também sobre a importância de se estruturar uma chapa majoritária pelo PSD, para também fortalecer a chapa de vereadores que deverão concorrer. “O vereador acaba sendo muito identificado com uma cabeça de chapa, então, vamos trabalhar para que possamos manter o PSD grande dentro da Capital.

Isso está relacionado com a montagem de uma chapa de vereadores forte.” Pedrossian Neto segue os passos políticos do avô Pedro Pedrossian, ex-governador de Mato Grosso do Sul, mas que não ocupou cargo de prefeito da Capital durante a vida política. Ele já revelou, em outras ocasiões, que um dos sonhos na vida pública é estar à frente do Paço Municipal.

Sobre a reconstrução do partido e futuro nas eleições, o presidente regional, senador Nelsinho Trad disse ao jornal O Estado que o deputado Pedrossian Neto terá o seu apoio no projeto rumo à disputa da prefeitura. “O PSD tem procurado se reestabelecer como partido protagonista da condução política dos destinos de Campo Grande, tem, em seus quadros, importantes membros que certamente ajudarão neste desafio. Neste momento, o deputado Pedro Pedrossian tem vontade, disposição e quer liderar esse processo, ele terá o nosso apoio e da direção nacional”, destacou o senador Nelsinho Trad.

O deputado Pedrossian Neto deve concorrer diante de um quadro com nomes conhecidos até o momento, como o da prefeita Adriane Lopes (PP), o ex-governador André Puccinelli (MDB), deputado Beto Pereira (PSDB), deputado Marcos Pollon (PL) e deputada Camila Jara (PT).

