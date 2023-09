Assembleia começa a testar novo painel de votação e moderniza a segurança

Começa a ser testado, na sessão ordinária desta quinta- -feira (13), o novo painel de votação instalado no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Os deputados já estão fazendo a biometria e receberão uma senha individual, que permitirá a eles participar da votação, mesmo que remotamente, de forma rápida e segura.

Segundo o diretor de Informática da Alems, Enio Marcelo Buzaneli, já foi feita a digitalização do plenário, instalados placares de LED que vão mostrar todas as votações, a presença dos parlamentares e tem entrada multimídia para mostrar slides, banners e vídeos, além de integrar o deputado que estiver participando via sistema Zoom. Cada parlamentar terá um microfone individual em sua mesa, assim como os totens de votação.

Segurança

Nessa quarta-feira (13), integrantes da Mesa Diretora conheceram o primeiro dos três equipamentos de raio X que serão instalados para o controle de entrada e saída, na Assembleia Legislativa. Os equipamentos conseguirão detectar armas de fogo ou artefatos proibidos.

Segundo o diretor de Segurança e Informação da Alems, tenente-coronel Wilson Sérgio Monari, os agentes de segurança passarão a portar rádios comunicadores, que facilitarão o deslocamento deles em caso de necessidade.

Numa próxima etapa, serão disponibilizados crachás individuais aos visitantes, com registro de entrada e saída, o mesmo que será utilizado aos servidores, que já têm o crachá funcional.

A Mesa Diretora acompanhou o teste de funcionamento do novo equipamento de segurança. “Amanhã também teremos o teste de todo o novo sistema informatizado em funcionamento aqui no Plenário, trazendo modernidade, segurança e muitas funcionalidades para todas as etapas do processo legislativo”, afirmou o presidente, Gerson Claro (PP).

A Mesa Diretora acompanhou o teste de funcionamento do novo equipamento de segurança. "Amanhã também teremos o teste de todo o novo sistema informatizado em funcionamento aqui no Plenário, trazendo modernidade, segurança e muitas funcionalidades para todas as etapas do processo legislativo", afirmou o presidente, Gerson Claro (PP).

Por – Alberto Gonçalves

