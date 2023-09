Djamila Ribeiro mobiliza população em evento da Defensoria

Trazendo comoção e identificação, a autora e mestre em Filosofia Política, especialista em questões raciais e feminismo negro, Djamila Ribeiro, trouxe peso a comemoração dos dez anos da Escola Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul.

Uma fila de 3 horas reuniu fãs e autoridades para receber o autógrafo de Djamila, principalmente do seu livro mais recente “Cartas para minhas vó”. Este evento foi na livraria Leitura.

O consenso sobre a autora entre o defensor público-geral do Estado, Pedro Paulo Gasparini e o diretor da Escola Superior da Defensoria Pública de MS, Igor Linjardi, é o privilégio e honra de ter uma referência internacional para iluminar a comemoração de um órgão que defende as minorias.

Para a autora de “O que é lugar de fala?”, “Quem tem medo do feminismo negro?”, “Pequeno Manual Antiracista” e “Cartas Para minha avó”, dar voz as minorias é mais que necessário. Djamila também comentou sobre sua passagem por Campo Grande.

“já estive aqui em Mato Grosso do Sul e estou feliz de lançar meu livro aqui em Campo Grande”, disse Djamila Ribeiro. A ativista já ganhou o Jabuti, é considerada pelo governo francês “Personalidade do Amanhã”, recebeu o prêmio Bet Awards na categoria Gold Good da comunidade negra estadunidense e nesta quinta-feira (14) após a palestra “Lugar de Fala” na Escola Superior da Defensoria Pública de MS, embarga para Nairóbi, Quênia onde vai dar palestra a convite do país.

Por Rafael Belo – O Estado Play.