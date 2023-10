Pedrossian Neto diz que não será uma “gaiola” para vereadores que querem sair

“O PSD não é uma gaiola, mas acredito que os vereadores que deixarem o partido podem encontrar mais dificuldades em outras siglas”. Esta foi a afirmação do deputado estadual pedro Pedrossian Neto, presidente do Diretório Municipal do partido e pré-candidato a prefeito de Campo Grande, ao afirmar que está conversando com parlamentares que hoje negociam para deixar o partido, principalmente tendo como destino o PSDB. A sigla conta hoje com oito vereadores e pelo menos cinco deles falam abertamente em sair na janela partidária no mês de abril.

“Nós temos um partido organizado nacionalmente com um Fundo Partidário interessante e uma projeto de Pré-candidatura, com o apoio da direção nacional do Partido, confirmado pelo presidente nacional Gilberto Kassab e isso pode facilitar para a eleição de candidatos proporcionais”. Afirmou o deputado estadual citando ainda que num partido como o PSDB, por exemplo, um candidato pode fazer mais de 3.000 votos e não conseguir a vaga, ao passo que no PSD com 2000 pode estar eleito e por isso ele acredita que muitos podem estar se precipitando nessa saída.

Pedrossian neto disse também que ele não pretende ser um candidato contra ninguém, apenas levará para a população uma campanha propositiva com ideias e isso é o que ele tem conversado até mesmo com representantes de outros partidos como é o caso do PSDB. “Juntamente com o senador Nelsinho Trad, presidente regional do PSD, eu estive reunido com o governador Eduardo Riedel, com o ex-governador Reinaldo Azambuja e com o Sérgio de Paula falando sobre o projeto de pré-candidatura e também me reuni com a senadora Tereza Cristina”, afirmou o parlamentar.

Apoio de Marquinhos

Com relação ao ex-prefeito Marquinhos Trad, Pedrossian Neto considera como muito importante ter o apoio dele no seu projeto de pré-candidatura a prefeitura de Campo grande. ” O ex-prefeito Marquinhos foi vereadores, deputado estadual, se elegeu prefeito vencendo duas máquinas e foi reeleito no primeiro turno e por isso é uma liderança de peso dentro do PSD e por certo deve contribuir muito para qualquer candidatura” afirmou Pedro Pedrossian Neto.

Leia mais: Pedrossian Neto vai se reunir com Kassab rumo à disputa na Capital

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.