Com chegada de nova onda de calor, máxima chega a 40°C hoje

A previsão para esta quarta-feira (18) indica temperaturas elevadas, em algumas regiões atingindo os 40 °C, devido à chegada de uma nova onda de calor que atinge Mato Grosso do Sul. Além disso, existe a possibilidade de pancadas de chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões sul, sudeste e leste do Estado.

Aliado às altas temperaturas, a umidade relativa do ar também ficará em baixa, entre 15% e 35%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Campo Grande terá mínima de 25°C e máxima de 37°C. Em Dourados e Anaurilândia, os termômetros marcam 25°C inicialmente e sobem até os 38 °C. No Sul-Fronteira, Ponta Porã registra mínima de 23°C e máxima de 30°C, enquanto Iguatemi, no Cone-sul, tem 24°C pela manhã e 36 °C pela tarde.

No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 28°C e atinge os 39°C. Na região pantaneira, a mínima será de 23°C e a máxima alcança os 40°C. No norte, Coxim terá 25°C cedo e alcançará os 40°C ao longo do dia, assim como Camapuã. No Bolsão, Paranaíba registra 24°C pela manhã, com máximas que também podem atingir os 40°C.

Onda de Calor

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de onda de calor para todo Estado, para temperaturas 5°C acima da média por um período de três até cinco dias. Conforme o Climatempo, a partir de hoje o calor já aumenta na região oeste do Estado, como no Pantanal, Corumbá e Porto Murtinho.

Entre tando, o órgão também emetiu aviso de perigo potencial para tempestades, com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo, para os municípios de Amambai, Batayporã, Coronel Sapucaia, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Jateí, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas, Tacuru e Taquarussu.