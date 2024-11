”PEC da Segurança é um golpe na autonomia dos estados”, diz Rodolfo Nogueira durante inauguração de hangar do DOF

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) declarou que “é essencial que o DOF continue exercendo suas funções sem depender exclusivamente de decisões centralizadas”. O parlamentar disse também que a PEC da Segurança é “um golpe na autonomia dos estados”. As declarações foram dadas durante a inauguração do hangar do DOF de Dourados-MS que ocorreu na manhã da última sexta-feira (8).

A nova estrutura será utilizada pelo DOF para fortalecer o combate ao crime organizado nas regiões de fronteira. A solenidade de inauguração contou com a presença de diversas autoridades de MS.

Durante o evento, aeronaves com projeções de rapel, abordagens a baixa altitude e simulações de resgate, mostrando as orientações do novo helicóptero que será usado em operações foram a grande atração.

Após a apresentação do governo Lula da proposta de transformar a PRF em uma “guarda nacional bolivariana”, como já ocorre na Venezuela, Nogueira alertou sobre o perigo de centralizar a segurança pública em Brasília, fazendo com que as polícias sejam enfraquecidas, retirando a autonomia dos estados e colocando o país em risco.

O parlamentar denunciou ainda que a PEC tenta mascarar a intenção do governo petista de “enfraquecer a segurança pública nacional” ao propor modelos de segurança inspirados em estados com altos índices de criminalidade, como a Bahia, local em que a esquerda está no poder há 17 anos.

“A esquerda sempre propaga políticas que desmilitarizam a polícia, defende o desencarceramento de violências, a liberação das drogas e o desarmamento da população”, finalizou Nogueira, ao reforçar que os deputados e demais parlamentares devem ficar atentos às implicações da proposta.

Com informações do Jornal O precursor