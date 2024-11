Motorista é preso suspeito de furto na Agesul

Nesta manhã (11), a Polícia Civil prendeu um motorista, que não teve a identidade revelada, após ele ser suspeito de furtar pneus, óleos lubrificantes e gasolina da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), em Rio Negro.

O caso teve inicio na última quarta-feira (06), quando os policiais cumpriam um mandado de busca e apreensão na casa do homem que estava sendo investigado por crimes de violência doméstica contra a mulher.

Os agentes apreenderam no local armas de fogo, e uma espingarda sem registro.

Além disso, eles também descobriram que havia materiais suspeitos no local, pertinentes com a denúncia de desvio de bens feita pela Agesul e venda irregular de combustíveis no município.

Os policiais fiscalizaram outros locais, onde foram encontrados mais pneus e outros galões de óleo que poderiam ter sido furtados da empresa.

O caso segue sendo investigado com o objetivo de identificar os receptadores.

