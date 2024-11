Homem é preso com 250 kg de maconha e munições em Naviraí

No último sábado (10), um homem, de 31 anos, foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo por policiais civis, durante investigações sobre uma tentativa de homicídio, em Naviraí.

O homem estava com 250 kg de maconha, além de balanças de precisão, utilizadas para o fracionamento das drogas, e quatro munições intactas de calibre .22.

Após a prisão em flagrante, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

