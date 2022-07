Alimento da fé

Ah! Meus Queridos, mais um sábado, juntos isso graças a permissão de Deus.

Vir aqui e poder falar do Pai, falar da casa que a porta está permanentemente aberta.

A porta ainda larga, cheia de misericórdia para com as nossas misérias terrenas.

Quem vos escreve, muito já sofreu. Sofreu por não ter fé. Sim, pois se já maior fosse minha fé naqueles momentos de tristeza, eu saberia que não estava sozinha.

Era o Senhor quem me carregava nos braços, com quem carrega uma filha amada. E as feridas… destas nem cicatrizes tenho, pois, entendi o quão grande é o nosso Deus.

Todos nós temos nas nossas vidas um caminho a percorrer, em busca do Pai, e a cada dia que buscamos, mais perto estamos.

Quando isso percebi, que nada depende de mim e sim tudo depende da vontade do Pai. A paz chegou e me abraçou.

Com a alegria me coloquei a descansar, sabendo que ninguém pode conduzir melhor que quem me desejou primeiro. O meu Pai.

E como me alegro ao vê-lo nas pequenas coisas, nos pequenos acontecimentos do meu dia, e tenho certeza que ele também se alegra em ter-me como sua filhinha amada.

Quando rezo o Salmo 91, para mim a mais bela oração de toda a bíblia, peço proteção, mas sempre penso que de muitas situações ali descritas eu já fui protegida.

A esta oração poderosa que me refiro:

“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.

Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.

Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa.

Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel.

Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia.

Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.

Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti.

Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios.

Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação.

Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.

Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.

Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra.

Pisarás o leão e a cobra; calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.

Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome.

Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o retirarei, e o glorificarei.

Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.”

Salmos 91:1-16

Que bela oração, meus Queridos!

Sejam vocês também conduzidos pelas mãos amorosas do Pai.

E ao invés de dizer: “Eu não tenho ninguém! Só tenho Deus por mim.”

Diga, eu tenho tudo, pois eu tenho um Deus por mim!

Um excelente final de semana, com paz e bem!