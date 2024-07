PDT confirma apoio a Rose Modesto para a Prefeitura de Campo Grande

O presidente estadual do PDT, Cadu Gomes confirmou que após debate interno, o partido decidiu confirmar o apoio à candidatura de Rose Modesto (União Brasil) na disputa pela Prefeitura da Capital. Com a decisão, que deverá ser oficializada nos próximos dias, os pedetistas são os primeiros a firmar aliança com a candidata do União Brasil.

A ex-superintendente da Sudeco exaltou o apoio daqueles que “acreditam que o nosso projeto é o melhor para Campo Grande”.

“Essa é a maior importância. Receber apoio de quem acredita na nossa capacidade técnica e política pra governar Campo Grande”, enfatizou Rose.

O PDT confirmou que vai apoiar a candidata a prefeita Rose Modesto, que assumiu a liderança das pesquisas, após a desistência do ex-governador André Puccinelli (MDB). “Se o PDT fechar questão comigo mesmo, pois até o momento ainda não falaram oficialmente, tem vários pré-candidatos que acreditam que o nosso projeto é o melhor pra Campo Grande!”, afirmou a pré-candidata a prefeita.

Rose disputou o Governo do Estado e ficou em 4º lugar na última eleição. Ela foi vereadora da Capital, vice-governadora e deputada federal. Conforme a última pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência, Rose ampliou a vantagem com a desistência de André e chega ao início das convenções como favorita a uma das duas vagas no segundo turno.

Por Laureano Secundo

