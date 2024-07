Crise entre PSB e PSDB em São Paulo não atinge Campo Grande

Paulo Duarte garante que apoio a Beto está garantido com aval da nacional

As divergências internas dentro do PSDB em São Paulo com relação à pré-candidatura de José Luiz Datena (PSDB) foram renovadas recentemente e ameaçam atingir outras capitais, caso a situação não seja apaziguada. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o PSB, com a pré—candidatura de Tabata Amaral, cogita retirar o apoio a candidatos tucanos em duas capitais, caso não receba a adesão do partido tucano na capital paulista. Ou seja, o impasse poderia, facilmente, respingar na aliança firmada entre os dois partidos aqui em Campo Grande, em prol da pré-candidatura de Beto Pereira.

Quanto à possibilidade de essa aliança ser rompida na Capital sul-mato-grossense, o presidente estadual do PSB-MS, deputado Paulo Duarte, disse que já discutiu o assunto com o presidente nacional, que assegurou o apoio ao PSDB em Campo Grande. “Estive com o Presidente Nacional do PSB, Carlos Siqueira, tratando desse assunto. Aqui já está definido (com aval dele). O PSB vai apoiar o Beto”, declarou.

Beto Pereira também se pronunciou sobre o assunto, dizendo: “O apoio do PSB é fundamental dentro do nosso arco de alianças, e nada altera a relação com as posições do PSDB em São Paulo”.

O pré-candidato do PSDB possui o maior arco de alianças entre os concorrentes, formada por oito partidos: PSDB/Cidadania, MDB, Solidariedade, Podemos, PSB, Republicanos e PSD e Solidariedade. A futura chapa contará com 210 pré-candidatos a vereador, dos quais 16 são vereadores atuais que buscam a reeleição. Vale destacar, que o PSB foi o primeiro partido a anunciar o apoio aos tucanos.

Eleições São Paulo

O tema da aliança na capital paulista voltou a ser debatido após o ex-senador José Aníbal (PSDB), presidente do PSDB em São Paulo, solicitar ao presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, o controle da federação PSDB-Cidadania em São Paulo. Alguns membros do PSDB, entendem essa movimentação como uma tentativa de Aníbal de garantir apoio a Tabata (PSB), no caso de desistência de Datena. Mas, Aníbal nega essa intenção e voltou a afirmar que o apresentador está firme na disputa.

Muitos ainda acreditam que Datena, ainda possa desistir, o que traria de volta o confronto entre a ala que apoia a aliança com Tabata, encabeçada por Aníbal, que seria o vice e outra parte do PSDB, que prefere uma aliança com Ricardo Nunes (MDB). O único ponto em que todos concordam é que as convenções irão sepultar qualquer dúvida existente.

Convenções

A partir deste sábado (20) até 5 de agosto é permitida a realização de convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos às prefeituras, bem como aos cargos de vereador. Definidas as candidaturas, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.

Segundo Beto Pereira, O PSDB marcou para o dia 25 de julho a convenção na Capital, que acontcerá na sede rdo partido na avenida avenida Ministro João Arinos, 156.. Já o PP (Partido Progressistas), marcou para sexta-feira (19), o ato de lançamento da pré-candidatura de Adriane Lopes, mas ainda não agendou a convenção, que deverá ser marcada até o dia 5 do próximo mês. No dia 20, o PT oficializa a candidatura de Camila Jara.

A Convenção da federação PSOL/REDE, para oficialização de Luso Queiroz, acontecerá no dia 23 de julho. O Novo, vai realizar a convenção para oficializar a candidatura a prefeito de Beto Figueiró, no dia 30. O PRD (Partido Renovação Democrática) vai oficializar a candidatura do vereador Professor André Luís no dia 3 de agosto, mesma data da convenção de Rose Modesto (União Brasil). O pré-candidato do DC (Democracia Cristã), Ubirajara Martins, ainda não informou a data da convenção.

Por Daniela Lacerda e Alberto Gonçalves

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: