Homem mata Pitbull a tiros após animal invadir casa e atacar cachorro, no Pioneiro

Um Pitbull foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (17), após invadir casa do vizinho e atacar o cachorro da família. Segundo informações, o homem atirou para defender o animal. A situação ocorreram no Bairro Pioneiro, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o dono do animal atacado informou a Polícia Militar que por volta das 21h50 de ontem, o cão do vizinho pulou o muro de sua casa e atacou o animal de estimação da família que estava no quintal.

À polícia, o rapaz relatou que tentou separar os dois pitbulls, mas também foi atacado pelo cachorro do vizinho, e por isso pegou sua arma e atirou. Segundo o vizinho, os disparos eram somente para assustar o animal, mas acabou acertando o cão que morreu no local.

De acordo com o dono da residência, essa não foi a primeira vez que o animal invadiu sua casa e atacou seus cachorros. Na semana passada, o cachorro do vizinho teria matado outro bicho dele.

Policias entraram em contato com o dono do pitbull morto e ele disse que não estava em casa no momento dos fatos. Relatou também que o animal estava preso nos fundos de sua residência e não soube explicar como ele escapou.

Questionado sobre a arma utilizada, o rapaz informou que é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e apresentou todos os documentos. Os dois tutores dos animais foram conduzidos a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para prestarem esclarecimentos.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo, omissão de cautela na guarda ou condução de animais e praticar ato de abuso e maus-tratos.