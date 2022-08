PCO aposta em candidatura de indígena e professor

Dentre os candidatos a governador do Estado para o próximo pleito, foi lançado na última sexta (5), o líder indígena guarani kaiowá Magno Souza com a intenção de representar a classe menos favorecida através do partido PCO (Partido da causa operária).

O anúncio veio no prazo final da apresentação das candidaturas.O líder kaiowa quer aproveitar para levantar a bandeira e defender os interesses indígenas além de protestar sobre os bárbaros ataques contra seu povo no Estado.

A chapa é composta por um líder indígena e seu vice é um professor, Carlos Martins é professor na UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul).

A convenção ocorreu na sexta-feira (5) na área de retomada da comunidade Aratikuty, em Dourados, a 251 quilômetros da Capital.