Polícia prende 22 dos 35 presos que fugiram de prisão

De acordo com o Ministério da Justiça do Paraguai, os detentos conseguiram pular o muro da penitenciária, por volta 16h, após fazer três guardas de reféns. Há suspeitas que eles teriam recebido ajuda de funcionários.

Dos 35 presos que fugiram ontem (7), da Penitenciária Regional de Missiones, no Paraguai, 22 já foram capturados pela polícia estrangeira. Os criminosos integram uma facção que atua dentro e fora dos presídios.

Segundo informações do Ministério da Justiça, entre os foragidos está também Milciades González Barboza, que já teria tentado fugir da prisão de Concepción, na fronteira com o Mato Grosso do Sul e Silvio Fermín Vázquez, condenado a nove anos de prisão por assalto à mão armada registrado em janeiro de 2018 em uma farmácia em Ciudad del Este.

Conforme Ponta Porã News, Víctor Manuel Roa é um dos que escaparam, ele está condenado a 40 anos de prisão e José Luis Durán Bobadilla, com pena de 27. Ele é acusado de ser o principal suspeito do assalto e posterior assassinato do agente da Polícia Nacional Santiago Figueredo, ocorrido em Assunção, em setembro de 2021.