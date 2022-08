Grupo Mirror: Dançarino atingido por telão acorda de coma

O dançarino do grupo Mirror, que foi atingido por um telão, em um show em Hong Kong, acordou do coma. A família do rapaz esteve no hospital e pai do dançarino atualizou sobre o seu estado de saúde por meio de uma nota.

“Kai-yin agora está acordado e pode se comunicar brevemente com o mundo exterior. Oramos para que, com a graça de Deus, ele tenha a oportunidade de se recuperar o mais rápido possível, encontrar-se com outras pessoas e retornar ao palco o mais rápido possível”, explicou o pastor Li Shing-Lam, pai do jovem.

Porém, Li não comentou sobre a possibilidade do dançarino ficar paraplégico, informação que foi divulgada pelo Hospital Queen Elizabeth. De acordo com as relatórios liberados, o dançarino teria sofrido uma lesão entre a terceira e quarta seção das vértebras cervicais. O estado da vítima ainda segue grave, apesar dele estar consciente e com sinais vitais estáveis.

O pastor finalizou agradecendo todo o apoio e orações que a família vem recebendo, além do suporte dado pelo hospital.

Sobre o caso

Durante uma apresentação realizada em Hong Kong, no dia 28 de julho, pelo grupo Mirror, um telão despencou e atingiu três membros que estavam no palco durante o show.

Segundo informações, o telão que estava em movimento se desprendeu dos cabos de aço que o sustentavam e atingiu três membros do grupo, além de ferir três pessoas da plateia. Após o acidente, as apresentações do grupo foram suspensas e a polícia local abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da queda.

