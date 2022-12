Paulo Lands ingressa na Casa de Leis em 2023

Paulo Lands é o suplente do partido Patriota que assumirá em 2023 no lugar do vereador Sandro Benite nomeado nesta sexta-feira (2), na secretaria de Saúde.

O rapaz tem 35 anos e teve 2.113 votos na eleição de 2020. Segundo divulgacand, ele tem ensino superior completo e ministra aula no ensino fundamental.

Luiza Ribeiro também voltará à Câmara no lugar da vereadora petista, Camila Jara que foi eleita deputada federal e caso o vereador prof Juari (PSDB), assuma a Câmara Federal, Ademir Santana volta a Casa de Leis junto com os demais suplentes.

