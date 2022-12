Pelé não responde mais à quimioterapia e está em cuidados paliativos

Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em quarto comum e não em UTI, Pelé vive um momento delicado de saúde. seu organismo não está respondendo ao tratamento quimioterápico que vem fazendo desde setembro do ano passado, quando foi operado de um câncer de intestino. No início deste ano, foram diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

O craque está em cuidados paliativos exclusivos. Isso quer dizer que a quimioterapia foi suspensa e que ele segue recebendo medidas de conforto, para aliviar a dor e a falta de ar, por exemplo, sem ser submetido a terapias invasivas. Pelé tem 82 anos.

Conforme antecipado pela ESPN, Pelé chegou ao hospital da capital paulista com um quadro de anasarca, que é um inchaço generalizado, síndrome edemigêmica (edema generalizado) e insuficiência cardíaca descompensada.

Na tarde desta sexta-feira (2), o Hospital Israelita Albert Einstein divulgou nota informando que Pelé foi diagnosticado com infecção respiratória, dias depois de ser internado para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón descoberto em setembro de 2021.

Ainda de acordo com a ESPN, não há previsão de alta para o rei do futebol. No quarto, está ele, sua esposa e um cuidador esperando novas medidas.

Pelé tranquilizou fãs

Um dia após ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein para reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon, Pelé agradeceu, na noite desta quinta-feira (2) através de uma postagem em seu perfil em uma rede social, as mensagens de apoio que tem recebido.

“Amigos, estou no hospital fazendo minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa. Obrigado ao Catar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias”, disse o Rei do Futebol em referência a uma mensagem de melhoras que foi projetada em um prédio no Catar, país que sedia a atual edição da Copa do Mundo de futebol.

