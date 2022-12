Campanha “Divida a Brincadeira” vai até a próxima semana

O Governo do Estado divulgou que segue até o dia 9 de dezembro a arrecadação de brinquedos pela campanha “Divida a Brincadeira”, ação solidária dos servidores de Mato Grosso do Sul que está em sua 7ª edição.

Os objetos, novos ou usados, em bom estado de conservação, podem ser entregues em qualquer repartição do Governo do Estado para deixar mais feliz o Natal de crianças carentes.

Em seis anos de campanha, 74 mil brinquedos foram distribuídos para 375 instituições de caridade.

“Começamos com 23 instituições beneficiadas em 2015 e chegamos a 118 no ano passado. Com certeza, neste ano vamos ter sucesso novamente e o (governador eleito) Eduardo Riedel vai continuar com essas campanhas”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja em novembro, no lançamento da ação.

“Um presente pode parecer pouco, mas tem grande significado para toda família”, frisou a primeira-dama Fátima Azambuja, que é madrinha do “Divida a Brincadeira”.

Organizada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), a campanha conta com a participação de todas as secretarias e autarquias estaduais. Empresários também costumam participar do projeto.

Neste ano, o pontapé inicial das doações foi feito pela Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), que entregou mil brinquedos para a campanha.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.