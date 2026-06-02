Paulo César Lands é exonerado da Secretaria Executiva da Juventude de Campo Grande

O ato foi publicado em edição extra do Diogrande e tem efeito imediato a partir desta terça

Nesta terça-feira (02), foi exonerado o ex-vereador, Paulo César Lands Filho que comandava a Sejuv (Secretaria Executiva da Juventude de Campo Grande).

A prefeita Adriane Lopes oficializou a exoneração a pedido do ex-servidor. O ato foi publicado em edição extra do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) e tem efeito imediato a partir desta terça.

Paulo César estava afastado desde março de 2026 devido a investigação de um caso de possível assédio sexual e estupro. Na ocasião um ex-servidor que trabalhava na pasta denunciou Paulo. O jovem relatou investidas físicas durante uma carona e também mensagens e imagens enviadas pelo ex-secretário com conteúdo de conotação sexual, mesmo após ele ter negado interesse nas ações.

Atualmente a pasta é comandada por Maithê Medina Fernandes Lira de Mesquita que foi nomeada interinamente após o afastamento de Paulo César.

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