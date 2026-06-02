Funtrab realiza seleção para vagas na área florestal e de transporte em MS

Processo seletivo da Húngaro Transportes oferece oportunidades para motoristas, operadores de máquinas e técnicos em segurança do trabalho

Profissionais em busca de uma oportunidade de emprego em Ribas do Rio Pardo poderão participar de um processo seletivo promovido pela Húngaro Transportes. A seleção será realizada presencialmente nesta segunda-feira (9), das 8h30 às 15h, na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), em Campo Grande.

As vagas são destinadas aos cargos de motorista de caminhão, operador de máquinas florestais e técnico em segurança do trabalho. A empresa atua nos setores de transporte e florestal e busca profissionais com experiência comprovada e disponibilidade para viagens.

Para a função de motorista de caminhão (categoria E – cargas indivisíveis), é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria E, experiência mínima de seis meses comprovada em carteira de trabalho, ensino fundamental incompleto e disponibilidade para permanecer fora do domicílio durante as viagens.

Já para o cargo de operador de máquinas florestais (tratores), os candidatos devem possuir CNH válida, experiência mínima de seis meses, ensino fundamental incompleto e disponibilidade para viagens.

A vaga de técnico em segurança do trabalho exige formação técnica na área, registro ou certificação válida junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), CNH categoria B e experiência mínima de seis meses comprovada em carteira.

Os interessados devem comparecer à sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, Centro, munidos de documentos pessoais e currículo atualizado.

A orientação é que os candidatos procurem o atendimento com antecedência, já que as vagas podem ser preenchidas durante o processo seletivo.

A iniciativa oferece oportunidade para profissionais que desejam ingressar em uma empresa de grande porte e atuar em Ribas do Rio Pardo, município que tem se destacado pelo crescimento econômico e pela expansão de investimentos no setor florestal.

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