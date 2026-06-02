Nelsinho Trad quer ouvir setores afetados por possível tarifa de Trump

Presidente da Comissão de Relações Exteriores quer ouvir setores produtivos e defende uma resposta técnica às possíveis medidas comerciais dos Estados Unidos

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), pediu cautela diante do novo anúncio de tarifas que podem ser aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

Em conversa com a imprensa nesta terça-feira (2), o presidente da CRE defendeu o caminho do diálogo.

“Antes de qualquer escalada, o Brasil deve esgotar os caminhos do diálogo, da consulta pública, da articulação técnica e da interlocução parlamentar. Retaliação sem estratégia pode aumentar o problema para as empresas, trabalhadores e consumidores brasileiros. A resposta brasileira precisa ser firme, serena e técnica. Não podemos cair nem na omissão, nem na gritaria. Precisamos defender o Brasil com inteligência”, afirmou.

Nelsinho informou que irá se reunir com representantes dos setores que podem ser atingidos pelas eventuais tarifas. O senador destacou que o Brasil tem algumas semanas para apresentar sua defesa junto aos Estados Unidos e afirmou que está em contato com o vice-presidente Geraldo Alckmin.

O presidente da CRE também solicitou que produtores enviem dados e informações sobre os possíveis impactos que poderão sofrer caso as tarifas sejam efetivamente anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Ainda não dá para cravar o impacto sem ouvir setor por setor. A própria proposta traz exceções importantes, mas há produtos que podem ser afetados se não houver essa reversão. Por isso, queremos que produtores, empresas e entidades nos tragam dados concretos: produto, código tarifário, contrato, mercado, custo e risco de perda. Com informações mais precisas, a Comissão de Relações Exteriores poderá atuar melhor”, disse.

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