Paulo Duarte assumirá o comando do PSB em MS

Ricardo Ayache vai se afastar da presidência do PSB em Mato Grosso do Sul e em seu lugar assume o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Corumbá Paulo Duarte. A decisão foi tomada ontem, após reunião de lideranças do partido com o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira. Essa decisão fortalece o nome do presidente da Câmara de Campo grande, Carlão no comando do partido em Campo Grande.

“Vou me concentrar nas atividades à frente da Cassems. Continuarei filiado ao partido, mas não estarei na presidência”, explicou Ricardo Ayache ao justificar porque está se afastandio do comando do partido. A mudança de comando deve-se ao fato de que Carlão é cotado para se o vice na chapa a ser encabeçada por Beto Pereira (PSDB) na dispuita pela prefeitura da Capital em 2024.

Já em Corumbá o próprio Paulo Duarte, que já foi prefeito do Município, aparece na liderança de pesquisa. Além da possibilidade de tentar voltar a comandar a prefeitura de Corumbá, Paulo Duarte aguarda decisão judicial que pode lhe garantir o retorno à Assembleia Legislativa.

