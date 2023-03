Rodrygo diz que Ancelotti brinca sobre ser técnico da seleção brasileira

Durante uma entrevista à Globo, Rodrygo mencionou que Carlo Ancelotti frequentemente faz piadas sobre ser o próximo treinador da seleção brasileira.

“Quem não quer assumir a seleção? Ele tem respeito pelo Real, mas, caso ele saia, acredito que ele seja um dos principais nomes para vir para cá”, disse o jogador. “A gente mais brinca e fala: ‘Pô, Mister, estamos te esperando lá’. Ele brinca que a gente vai fazer a convocação juntos. Os três, os quatro na mesma sala. Ajudar a convocar (risos)”

“A gente fala mais no tom de brincadeira, mas toda brincadeira tem um pouquinho de verdade. A situação lá é difícil, tem que sair do Real Madrid para poder vir pra cá. Então não dá para dizer antes como vai ser, mas claro que seria uma honra ter ele aqui”, complementou.

Ancelotti cotado na seleção

Carlo Ancelotti é um dos técnicos cotados para assumir o comando da seleção após a saída de Tite.

O Brasil faz no sábado (25) o seu primeiro jogo após a Copa do Mundo, um amistoso contra Marrocos.

Por enquanto, o técnico Ramón Menezes é quem comanda o time de forma interina.

Com informações da Folhapress.

