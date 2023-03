Carlão e Ayache participam de reunião com nacional do PSB

Encontro discutiu fortalecimento do partido em MS, para as eleições

O presidente da Câmara de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, o presidente regional do PSB, Ricardo Ayache e o ex-deputado Paulo Duarte participaram de reunião com o diretório nacional do partido em Brasília, ontem (22). O tema central foi o planejamento do partido em Mato Grosso do Sul, visando as eleições de 2024.

Ao jornal O Estado, o vereador Carlão disse que a reunião foi positiva e contou com o presidente do partido, Carlos Siqueira, e foram tratados assuntos do partido para as próximas eleições. “Tivemos esse encontro para tratar de assuntos para o partido, no ano que vem. Temos hoje um vice-presidente da República, que é o Geraldo Alckmin, e viemos explanar que o nosso partido tem que disputar uma eleição majoritária e fazer uma chapa forte”, disse o presidente da Câmara.

Carlão informou que o grupo sul-mato-grossense foi até a Capital Federal para ouvir o diretório nacional e também colher informações sobre o que pensam, em relação ao futuro do PSB em MS. “Minha ideia é fazer novas filiações no partido, criarmos uma chapa forte, para que a gente possa disputar a eleição, ano que vem.” Carlão diz que o PSB-MS irá organizar um grande encontro em Campo Grande, nos próximos meses, para receber o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente nacional, Carlos Siqueira. “Vamos convidar as lideranças do partido para esse grande encontro, que iremos fazer em Mato Grosso do Sul.”

O presidente regional, Ricardo Ayache, postou imagens do encontro em rede social e também esboçou o intuito. “Traçando as diretrizes do partido para o próximo ano! Em breve, teremos uma grande reunião do PSB em Mato Grosso do Sul, com a presença de Carlos Siqueira e do nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin!”

Cotado à prefeitura

Conforme adiantado, Carlão afirmou, em conversa com a imprensa na semana passada, que estaria disposto a formar chapa para disputar a prefeitura, em 2024. Porém, ele não quer cravar nada agora e prefere dizer que é pré-candidato à reeleição. Nos bastidores, há rumores de que o PSDB visa lançar o deputado Beto Pereira como candidato a prefeito de Campo Grande e que chamaria o PSB para formar chapa, com Carlão de vice. Carlão pontuou que o intuito maior é lançar chapa majoritária e proporcional, por isso, se surgir convites de composição, o partido irá estudar. Questionado se aceitaria o posto de candidato a vice, ele diz que sim, mas com ressalvas.

“Eu até gostaria de ser vice, mas não posso dizer que sou candidato a vice, até porque não existe essa candidatura. Se o candidato a prefeito me convidar e a população querer que eu vá ajudar, estou junto. Mas, acho que ainda está muito cedo para pensar nisso, que é decidido dias antes das convenções”, disse, na ocasião. Carlão também enfatizou que, por enquanto, só pensa no mandato de vereador e só pode falar sobre a pré-candidatura à reeleição, para o mesmo cargo. “Quem sai candidato a vice, em dois anos da eleição, não é candidato a nada.”

Por:Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.