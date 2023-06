Paulo Duarte no comando do PSB articula aliança para as eleições municipais de 2024

O presidente estadual do PSB, Paulo Duarte, explicou que há 15 dias assumiu o comando do partido e já percorre os bastidores para formar alianças e articular rumos da legenda para as eleições de 2024. Duarte assumiu o comando da legenda em 10 de maio.

Segundo explicou, não dá para cravar que o partido terá representatividade nos 79 municípios do Estado. “É uma ilusão. Temos de ir, aos poucos, conversando com outras siglas e formarmos parcerias. Nossa intenção é fazer alianças onde poderemos ter candidato a prefeito ou, ainda, compor como vice.”

Para Duarte o momento é de angariar forças e fazer com que o partido cresça, no Estado. “Conversei recentemente com o ex-governador Reinado Azambuja, uma das principais lideranças políticas do Estado, e presidente estadual do PSDB. Conversei com ele para formarmos parcerias onde elas puderem acontecer. Assim como conversei com o deputado Vander Loubet e com outros partidos. Como gosto de samba, uso muito o jargão da escola de samba Salgueiro: ‘Nem melhor, nem pior, apenas diferente’”.

Vale ressaltar que nas eleições estaduais de 2022, o PSB foi um dos partidos que apoiaram a campanha de Eduardo Riedel, embora não tenha conseguido eleger representantes na Assembleia Legislativa. Diante desse diagnóstico positivo, a relação entre o PSB e o governo estadual demonstra uma parceria sólida e alinhamento de interesses políticos. Isso pode resultar em parcerias futuras nas eleições de 2024, seja com a participação em chapas majoritárias ou alianças em troca de apoio.

Paulo Duarte também deixou claro que o PSB na Capital vai investir pesado para ter uma chapa com um número expressivo de mulheres, na corrida ao Legislativo. Segundo ele, este número vai ficar bem acima da cota mínima exigida, que é 30%.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado do MS.

