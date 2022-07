Patriota confirma caminhada com PSD no Estado

Nesta manhã (30), na sede da Nipo Campo em Campo Grande, acontece a convenção do PSD quando será oficializada as candidaturas do partido.

A prefeita Adriane Lopes (Patriotas), chegou acompanhada de seu marido o deputado estadual Lídio Lopes que confirmaram a caminhada junto com o PSD para a próxima eleição.

“Expectativa muito grande onde será homologado muitos candidatos e esperamos o objetivo de ganhar as eleições. Patriotas e PSD juntos desde 2006 e que vem dando certo e agora iremos alinhar”, concluiu Lídio Lopes.

A prefeita estava muito animada e enfatizou a união dos dois partidos. “Hoje é um dia de lançamento das candidaturas e estamos muito felizes. O Patriotas segue junto com o PSD”, garantiu a atual prefeita Adriane Lopes.

Com informações dos repórteres Marcos Maluf com Willian Leite

