Suspeito de abusar de enteada é preso em Taquarussu

No final da tarde de ontem (29), uma mulher compareceu à Delegacia da Polícia Civil de Taquarussu, município que fica a 329 quilômetros de Campo Grande, para denunciar o atual companheiro após descobrir que ele havia cometido crimes sexuais contra sua filha, enteada do investigado.

Segundo informações, durante a elaboração da ocorrência, foi verificado que o suspeito possuía um mandado de prisão, por crime contra o patrimônio.

De imediato, em ação conjunta com a Polícia Militar, foi dado o devido cumprimento a ordem judicial.

Após os procedimentos, o investigado foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, em Nova Andradina, onde permanecerá a disposição da Justiça.

Com informações de Jornal da Nova

