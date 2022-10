“Passaporte entre fronteiras” é aprovado

O acordo que cria a Carteira de Trânsito Vicinal Fronteiriço ou “passaporte entre fronteiras”, foi para a promulgação do presidente ontem (5), após ser aprovado no Senado. A proposta contou com a relatoria do senador do Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad (PSD).

O acordo cria a Carteira de Trânsito Vicinal Fronteiriço para os residentes das áreas de fronteira, que poderão ainda requerer que seus carros sejam identificados.

“O Mato Grosso do Sul tem mais de 400 quilômetros de fronteira seca com o Paraguai. Este projeto buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos brasileiros e paraguaios” disse Nelsinho.

Segundo a Agência Senado os países também se comprometem a simplificar as regras dos transportes público e privado de passageiros e de mercadorias, de acordo com a legislação sanitária, fitossanitária, zoossanitária e ambiental de cada um, quando a origem e o destino estiverem dentro dos limites das localidades fronteiriças definidas no acordo.

