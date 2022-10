Ivinhema apresenta seu elenco para a série B do Estadual

A diretoria do Ivinhema Esporte Clube divulgou nesta semana o elenco que jogará o Campeonato Estadual Sul-Mato-grossense série B. O Azulão estreia neste domingo (9), contra o Operário Atlético Clube, no Estádio Saraivão em Caarapó.

Na última semana , o Ivinhema divulgou também o nome do treinador, que foi campeão estadual em 2008 pelo Azulão, o técnico Douglas Ricardo, que trabalhou em 2020 no Corumbaense.

Acompanhe abaixo o elenco principal do Azulão apresentado pela diretoria

Goleiros:

1 GUSTAVO – Portuguesa Santista

2 LUCAS – Dourados

3 UÉLERSON – Taquaritinga

Lat. Direito:

4 BRUNO HENRIQUE – Tubarão

5 IURY – Francana

Lat. Esquerdo:

6 LEANDRINHO – Dourados

7 VALDINEI – Omã

Zagueiro:

8 ANDRION – Rio Branco SP

9 NEGUEBA – Francana

10 PIRES – Ivinhema

11 VITÃO – Nacional AM

Volantes:

12 ROBERTO – Taubaté

13 MUTUCA – Omã

14 BRUNO CORUMBÁ – Paulistano MT

Meias:

15 ALEX – Olímpica SP

16 MARQUINHO – Ivinhema

17 PEIXINHO – Naviraí

18 MATEUS – Água Santa SP

Atacantes:

19 ALISSINHO – Ivinhema

20 THIAGUINHO – Dourados

21 WILKER – Rio Branco AC

22 VINICIUS CABELO – Rio Preto SP

23 ERIC – Maricá – RJ

24 LEONARDO – Francana

