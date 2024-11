Partidos doaram mais de R$ 33,4 milhões para campanhas na Capital

União Brasil fez o maior depósito, tendo investido R$ 13,160 milhões em Rose Modesto

Concluído o prazo para candidatas e os candidatos que concorreram no segundo turno das eleições e os partidos políticos encaminharem as prestações de contas à Justiça Eleitoral, pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), todos os gastos de todos os postulantes foram fechados e disponíveis para consulta de gastos e valores de cada partido em seu político.

Na corrida pela Prefeitura de Campo Grande, a soma das doações dos partidos dos seis candidatos, passa de R$ 33,4 milhões, contando com os valores repassados para as campanhas de partidos aliados. As prestações de contas, encerrada em 16 de novembro, são referentes aos dois turnos, incluindo todos os órgãos partidários que efetuaram doações ou gastos com candidaturas do segundo turno, mesmo não sendo concorrentes.

Rose Modesto

Conforme dados do portal de contas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a candidata que recebeu o maior valor de partido e o maior valor total líquido de recursos foi Rose Modesto do União Brasil. Ao todo, a ex-deputada federal, que concorreu no segundo turno, recebeu R$ 13.359.950 sendo R$ 13.160.000 apenas do diretório nacional da legenda.

Ainda segundo esses números, todo o valor das despesas da campanha de Rose já foram pagos integralmente. As maiores despesas foram em produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, despesa com pessoal, e outras nomeadas como “diversas para especificar”. Os valores são principalmente do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), que é um fundo público destinado ao financiamento das campanhas eleitorais dos candidatos

Beto Pereira

O segundo candidato que mais teve apoio financeiro de um partido foi Beto Pereira (PSDB), no entanto, o maior valor foi de seu aliado no primeiro turno, o PL Nacional que repassou à campanha do deputado federal para a Prefeitura de Campo Grande, R$ 7 milhões. Já o partido tucano, também pelo diretório nacional, investiu R$ 3.240.000 e a direção municipal completou com R$ 31.387.

Ao todo Beto Pereira recebeu na campanha R$ 10.399.887,66, sendo R$ 10.271.387 do partido. Os valores são principalmente do fundo especial.

Adriane Lopes

Adriane Lopes (PP), eleita no segundo turno para um segundo mandato, recebeu R$ 5.355.898 dos partidos, divididos em R$ 5,049 milhões do PP nacional, R$ 290.998 do PP estadual/distrital e ainda R$ 60 mil do Avante, partido de sua vice, Dra, Camilla Nascimento. A campanha teve R$ 6.082.905,45 milhões em despesas, todas pagas integralmente. A maior parte dos valores são provenientes do fundo partidário.

Os maiores gastos, em ordem, foram com pessoal, serviços prestados por terceiros e produção de programas de rádio, televisão ou vídeo.

Camila Jara

Outra parlamentar que atua no âmbito federal e concorreu ao cargo na prefeitura foi a deputada Camila Jara que recebeu do PT Nacional R$ 4.529.117, os outros R$ 25 mil foram doações de pessoas físicas. Os valores são 99% do fundo especial.

Segundo a apresentação de contas, as maiores despesas da petista foram com pessoal, Recursos de Partido Político e produção de Programas de rádio, televisão ou vídeo.

Luso Queiroz

Com um montante menos expressivo, o candidato Luso Queiroz teve R$ 82 mil da direção nacional do PSOL, dos quais ele usou apenas R$ 30,6 mil. Os recursos são provenientes do fundo especial.

Os recursos foram usado para a produção de programas de rádio, televisão ou vídeo e publicidade por materiais impressos.

Beto Figueiró

O advogado Beto Figueiró, concorreu pelo Partido Novo na Capital recebeu R$ 3.300 do diretório nacional. No entanto, o maior doador de sua campanha que recebeu pouco mais de R$ 130 mil, foi ele mesmo, com recursos próprios. Dentre as maiores despesa estão Impulsão de conteúdos, publicidade por materiais impressos e materiais de expediente.

Jorge Batista e Ubirajara Martins

O candidato Jorge Batista (PCO), recebeu quase R$ 11 mil do partido, mas teve a candidatura indeferida, por irregularidades na prestação de contas de seu vice, o jornalista Thiago Assad. Ubirajara Martins (DC) não foi contemplado com doação partidária.

Por Carol Chaves

