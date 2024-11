Ajude a escolher! Bioparque Pantanal abre votação para escolha do nome da píton albina

O Bioparque Pantanal abriu hoje (24), a enquete para que o público ajude a escolher o nome da nova moradora do maior complexo de água doce do mundo: uma píton albina (Python bivittatus), fêmea, que foi resgatada pela PMA (Polícia Militar Ambiental) no ano passado. Para votar, basta acessar o perfil @bioparquepantanaloficial no Instagram e acessar os stories.

São três opções de nomes: Capitu, Iracema e Paraguaçu. Ambos inspirados em personagens da literatura brasileira.

A cobra, que mede 2,5 metros de comprimento e pesa 8 kg, foi usada como atração circense até ser retirada de um circo no município de Amambai.

A píton irá morar no Bioparque Pantanal por ter passado por um processo de “domesticação”, o que a deixou sem os estímulos naturais necessários para se defender na natureza. Isso a torna incapaz de ser reintroduzida em seu habitat natural.

O novo recinto da serpente no Bioparque foi projetado seguindo as normas do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis) e visa simular o ambiente natural da espécie.

O espaço conta com substrato adequado, plantas, toca, aquecedor, umidificador, lâmpadas UV e uma área úmida, além de promover o bem-estar do animal. A bióloga-chefe do Bioparque, Carla Kovalski, responsável pelo setor de bem-estar animal, ressaltou que, mesmo sendo domesticada, o objetivo do Bioparque é estimular os comportamentos naturais da serpente. “Buscamos sempre promover a saúde e o bem-estar da nossa píton, respeitando suas necessidades e instintos”, explicou Carla.

Entenda sobre os nomes

As três opções de nomes para a serpente foram cuidadosamente escolhidas, todas baseadas em figuras significativas da literatura nacional:

Capitu: a enigmática e complexa personagem do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, que se destaca por sua personalidade misteriosa.

Iracema: a protagonista indígena do romance homônimo de José de Alencar, que simboliza a união entre os povos indígenas e os colonizadores europeus.

Paraguaçu: personagem histórica do poema épico Caramuru, de Frei José de Santa Rita Durão, que representa a aliança entre os indígenas e os europeus durante o processo de colonização.