Michel Temer diz que ‘reformas’ contribuíram para melhoria da indústria

Com a presença de dezenas de autoridades, a Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) celebrou na noite de sexta-feira (22), seus 45 anos em cerimônia no Yotedy em Campo Grand. Na ocasião, a instituição concedeu homenagens e agraciou com sua maior honraria, o Gran Colar da Ordem do Mérito Industrial, o ex-presidente, Michel Temer.

“É uma honra receber um prêmio da indústria de Mato Grosso do Sul, no momento em que ela aniversaria. São 45 anos de existência da Fiems. Isso, a mim, me revela como uma espécie de reconhecimento do nosso governo. Nós fomos capazes, em dois anos e meio, de fazer reformas fundamentais que naturalmente melhoraram, não só a relação trabalhador e empregador, como melhorou enormemente a questão da indústria do país, entre tantos outros setores. Recebo esse título como reconhecimento ao meu governo” agradeceu temer, que exerceu a presidência do brasil de 2016 a 2018.

Durante o evento, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul homenageou o ex-governador de São Paulo e fundador do LIDE (Grupo de Líderes Empresariais), João Dória, com a Comenda Legislativa.

Na ocasião, também foram homenageados quatro empresários com a Comenda da Ordem do Mérito Industrial: o diretor-presidente da Arauco do Brasil, Carlos Altimiras, que na ocasião foi representado pelo diretor de relações instituições da empresa, Theófilo Militão; o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni; o diretor-presidente do conselho de administração da holding Cerradinho Participações, Luciano Sanches Fernandes; e José Luís Cutrale Júnior, que foi representado pelo diretor executivo da Sucocítrico Cutrale Ltda., Ricardo Franzini Krauss, e pelo diretor agrícola da companhia, Valdir Guessi.

Para Longen, os 45 anos da Federação são um marco e homenageados de relevância tornam o momento histórico. “Em um ambiente extremamente alegre, vemos as pessoas que nos trazem orgulho e também lembranças de bons momentos que passamos nesses 45 anos, além do reconhecimento a personalidades importantes que têm feito esse movimento de transformação do nosso Estado. Então, é uma satisfação profissional e pessoal”, destacou.

Para o governador Eduardo Riedel, “a convergência de propostas e ideias, do privado e do público, faz o diferencial para o Estado”.

Por Carol Chaves

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.