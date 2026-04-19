Partidos ampliam espaço e apostam na força feminina na política

MDB e Novo reforçam lideranças e miram protagonismo nas eleições de 2026

A presença feminina na política de Mato Grosso do Sul ganhou novo impulso nesta semana com mudanças em partidos que buscam ampliar a participação das mulheres nos espaços de poder. Em Campo Grande, o MDB Mulher oficializou, na última quarta-feira (15), a nova diretoria do núcleo municipal. Já o Partido Novo empossou sua nova liderança feminina estadual na sexta-feira (17).

À frente do MDB Mulher na Capital, a presidente Carla Bernal afirma que a nova gestão tem como prioridade reposicionar o núcleo dentro do partido e dar mais visibilidade à atuação das mulheres. “O foco central é a reestruturação e o fortalecimento do protagonismo feminino. Queremos ampliar a participação das mulheres nos espaços de decisão, principalmente com a formação de novas lideranças para as eleições de 2026”, destacou ao Jornal O Estado.

A dirigente ressalta que a proposta vai além de ampliar filiações e busca preparar mulheres para atuação efetiva na política. “Queremos sair da invisibilidade e transformar o MDB Mulher em um polo ativo de debate político. Não basta ocupar espaço, é preciso ter preparo para disputar e vencer eleições”, afirmou.

O trabalho será conduzido em conjunto com a vice-presidente Maritza Cogo, uma das figuras históricas do partido. “Maritza será um braço fundamental na mobilização das bases e no apoio aos projetos. São mais de 50 anos de dedicação ao MDB, e tê-la ao meu lado fortalece muito essa construção”, disse Carla.

A composição da nova diretoria aposta na diversidade e na combinação entre experiência e renovação. Segundo a presidente, o grupo reúne tanto lideranças experientes quanto novos nomes. “Essa renovação estratégica traz a oxigenação necessária para modernizar o núcleo e também atrair o eleitorado jovem e feminino”, explicou.

A atuação da equipe foi organizada em frentes específicas, que incluem formação política, incentivo à participação feminina e fortalecimento da voz das mulheres dentro do partido. “Cada integrante terá um papel claro, seja na organização de cursos e debates, no estímulo a novas candidaturas ou na ampliação da presença feminina nas decisões do diretório”, pontuou.

Carla também fez questão de destacar o respaldo das lideranças estaduais e históricas do MDB. “Temos o apoio do presidente de honra, André Puccinelli, e do presidente estadual, senador Moka. Essa confiança é fundamental para que possamos avançar e fortalecer a participação feminina dentro do partido”, afirmou.

Mulheres pelo Novo também reforça protagonismo feminino

No Partido Novo, a analista judiciária Juliana Catan tomou posse na sexta-feira (17) como presidente estadual do Mulheres pelo Novo em Mato Grosso do Sul. Esposa do deputado estadual e pré-candidato ao governo, João Henrique Catan, ela assume o cargo defendendo maior presença feminina na formulação de políticas públicas.

“Somos maioria da população, representamos mais de 50%, mas ainda não estamos no centro das decisões. Isso precisa mudar”, afirmou. Juliana também destacou o papel das mulheres na economia estadual. “Cerca de 38% dos negócios em Mato Grosso do Sul são liderados por mulheres. Isso mostra autonomia, força e capacidade, muitas vezes construída em meio às dificuldades”, pontuou.

A presidente fez críticas à falta de políticas públicas eficazes. “Não dá mais para aceitar políticas que não saem do papel. Faltam creches em tempo integral, faltam opções noturnas e serviços de saúde acessíveis fora do horário comercial. Isso impede mulheres de trabalhar, empreender e até de cuidar da própria saúde”, disse.

Ela também chamou atenção para a realidade de mães que enfrentam desafios adicionais. “Muitas mulheres, especialmente mães de crianças com deficiência, enfrentam tudo sozinhas, sem rede de apoio e, muitas vezes, precisam recorrer à Justiça para garantir direitos básicos”, criticou.

Por Danielly Carvalho