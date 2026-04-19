Homem é baleado por dupla em moto e sobrevive em Campo Grande

Um homem de 44 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (18), na Rua Claudionor Rolim, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, ele conversava com um vizinho em frente a uma residência quando dois homens, em uma motocicleta preta, se aproximaram. O passageiro pegou um revólver e efetuou quatro disparos, gritando “sai, sai” e “sai da frente, não é para vocês”.

A vítima afirmou à polícia que não conhece os autores e que não possui desavenças ou dívidas. A suspeita é de que o alvo dos disparos fosse outra pessoa que estava no local no momento do ataque.

Após ser atingido, o homem foi socorrido por testemunhas e levado ao CRS (Centro Regional de Saúde) do bairro Tiradentes antes da chegada da Polícia Militar. Na unidade, foi constatado um ferimento que transfixou a perna direita. Ele permanece internado, consciente e orientado.

Equipes da Força Tática e da Polícia Civil estiveram no local, mas encontraram a cena alterada, já que moradores jogaram areia sobre as manchas de sangue.

A polícia identificou câmeras de monitoramento em ruas próximas que podem ajudar na identificação dos suspeitos. O caso foi registrado na Depac Cepol como tentativa de homicídio e segue em investigação.