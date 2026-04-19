Homem ataca o próprio pai com machadinha e é preso em Campo Grande

Um idoso de 65 anos foi socorrido na madrugada deste domingo (19) após ser atacado pelo próprio filho, de 32 anos, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma vizinha ouvir gritos de socorro vindos da residência. No local, os policiais encontraram o autor, que confirmou a agressão.
Ainda conforme o registro, o homem apresentou um atestado da Sesau que indica diagnóstico de esquizofrenia. Ele relatou que teria ouvido vozes ordenando que atacasse o pai.
O suspeito utilizou uma machadinha para atingir a vítima na cabeça, no supercílio e no braço esquerdo. O idoso foi atendido consciente por equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Campo Grande.
O autor também passou por avaliação médica, mas não apresentava ferimentos e não precisou ser internado. Por questões de segurança, ele foi algemado e encaminhado à Depac.
A arma utilizada no crime foi apreendida pela perícia. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado.