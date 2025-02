Parlamentares devem apreciar duas matérias na primeira sessão de 2025

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) devem apreciar, nesta quarta-feira (5), durante a primeira sessão ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura, duas propostas conforme a Ordem do Dia. As matérias serão discutidas e votadas em discussão única. As sessões são realizadas no Plenário Deputado Júlio Maia com início às 9h.

O Projeto de Lei 205/2024, de autoria da deputada Gleice Jane (PT), denomina a Quadra Poliesportiva da Escola Estadual Presidente Vargas sediada em Dourados em homenagem a quem especifica.

Já o Projeto de Resolução 111/2024, de autoria do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), institui, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, a Medalha e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo, denominados “Arquiteto e Urbanista Celso Costa”. A proposta prevê homenagear as pessoas físicas e jurídicas que se destacarem no desenvolvimento profissional e nas atividades de natureza social.

Celso Costa faleceu em 15 de setembro de 2023, em Campo Grande, aos 82 anos. A medalha e o diploma serão entregues em sessão solene realizada pela ALEMS. A data prevista é 15 de dezembro de cada ano, quando se comemora o Dia do Arquiteto Urbanista.

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis: TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV ALEMS; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio ALEMS; Facebook e Youtube.

