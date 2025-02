Assaltante é baleado por comerciante durante furto a salão de beleza em Corumbá

Um homem, de 37 anos, foi baleado por um comerciante na madrugada desta quarta-feira (5), após ser flagrado furtando um salão de beleza no Bairro Dom Bosco, em Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande. O assaltante foi atingido na cintura ao tentar fugir e está internado sob custódia no hospital.

De acordo com o boletim de ocorrência, criminoso arrombou a porta do estabelecimento e foi flagrado pelas câmeras de segurança. O comerciante acionou a Polícia Militar pelo telefone 190 e permaneceu do lado de fora aguardando a chegada dos policiais. Porém, antes da chegada da equipe, o assaltante tentou escapar e acabou baleado pelo empresário.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram socorro ao criminoso, que foi encaminhado ao hospital, onde permanece em observação. Apesar do ferimento, o assaltante não corre risco de morte.

O comerciante foi conduzido à delegacia para prestar depoimento e apresentou o registro da arma de fogo utilizada no disparo. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso para determinar se o comerciante agiu em legítima defesa ou se houve excesso.

O criminoso é conhecido pelas autoridades por seu histórico de crimes. Ele já foi preso por furto, tráfico de drogas, tentativa de homicídio, porte de arma, receptação, resistência, violação de domicílio, dano e ato obsceno.

