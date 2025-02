Funsat oferece 1,8 mil vagas de trabalho nesta quarta-feira (5)

O painel de vagas da Funsat (Fundação Social do Trabalho) desta quarta-feira (5), apresenta 1.896 oportunidades de emprego em 175 diferentes atividades profissionais, com possibilidade de ingresso em 225 empresas de Campo Grande.

Entre as vagas, 1.080 são para perfil aberto, ou seja, não exigem experiência prévia. Destacam-se as seguintes posições: açougueiro (4 vagas), alimentador de linha de produção (10 vagas), assistente administrativo (2 vagas), auxiliar de cozinha (15 vagas), auxiliar de limpeza (117 vagas), operador de caixa (78 das 86 vagas disponíveis), servente de obras (36 vagas) e técnico agrícola (25 vagas), entre outras.

No quadro geral, há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias (23 vagas), almoxarife (2 vagas), analista de planejamento de manutenção (1 vaga), atendente de padaria (22 vagas), auxiliar de logística (5 vagas), auxiliar nos serviços de alimentação (150 vagas), carpinteiro (85 vagas), cuidador de idosos (5 vagas), fiscal de loja (14 vagas), jardineiro (14 vagas), magarefe (40 vagas) e mestre de manutenção elétrica de alta tensão (2 vagas). Também há 19 vagas para pedreiro.

Para PCDs (Pessoas com Deficiência), estão disponíveis 19 vagas distribuídas em cinco funções: auxiliar administrativo (1 vaga), assistente administrativo (1 vaga), atendente de lojas (2 vagas), auxiliar de linha de produção (5 vagas) e operador de telemarketing ativo e receptivo (10 vagas).

Os interessados podem obter mais informações diretamente na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O atendimento é realizado das 7h às 17h. Para contato telefônico, ligue para (67) 4042-0585, ramal 5800.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram