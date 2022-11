Estudantes levam canetas para serem abençoadas antes do Enem

Tradicionalmente realizada em três horários nas quintas-feiras, ontem (10) as missas do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tiveram um significado diferente para os estudantes que vão prestar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), nos dois próximos domingos. Na quinta-feira que antecede a prova, a igreja realiza todos os anos a bênção das canetas.

A missa tem como objetivo abençoar e benzer com água benta as canetas levadas pelos vestibulandos, para passar mais segurança aos jovens e aos pais nesse dia que os deixa muito apreensivos. A intenção é levar e utilizar as canetas benzidas no dia da prova como um símbolo da presença de Deus.

A celebração da tarde teve início às 15 horas e contou com mais de 100 fiéis, entre estudantes, pais, responsáveis e religiosos, e de acordo com o reitor da paróquia, padre Reginaldo Padilha, esse é um momento muito importante na vida dos estudantes. “Vamos abençoar as canetas para que eles possam ter tranquilidade e serenidade ao realizar o teste”, disse.

Apreensiva, a vestibulanda Roberta de Lara, 17 anos, vai fazer o Enem pela segunda vez, sendo que a primeira foi apenas para testar os seus conhecimentos, e disse que pretende cursar Psicologia em uma universidade estadual ou federal. “A ansiedade está a mil, assim como o nervosismo, mas é preciso manter

o foco para garantir bons resultados”, afirmou.

A jovem disse que acredita que o tema da redação estará relacionado a educação ou ciências da tecnologia. Roberta acrescentou ainda que estudou muito durante o ano e que, além disso, está confiante na bênção

do padre e que quer levar a presença de Deus no dia da prova. “Minha vó vinha muito a essa igreja, então virou um costume da família e para o Enem, eu já estou preparada com as minhas canetas abençoadas.”

O Enem será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro para cerca de 3,4 milhões de estudantes em todo o país.

No primeiro dia, os participantes farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. Já no segundo será a vez de eles responderem às questões de matemática e ciências da natureza.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de MS.

