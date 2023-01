Parcerias Estratégias terá papel fundamental no governo Riedel

O governador Eduardo Riedel (PSDB), com o seu olhar voltado para gestão tem apostado em parceria estratégicas e durante a posse realizada no último domingo (1), empossou a Secretária Especial do Escritório de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni que chega com esta missão de garantir projetos sustentáveis.

Escolhida para permanecer frente aos projetos estruturantes do Governo do Estado pelo governador Eduardo Riedel, a secretária Eliane Detoni reafirma os compromissos de gestão.

“A responsabilidade aumentou ainda mais. Nosso foco é garantir projetos sustentáveis e entregar cada vez mais benefícios à população de Mato Grosso do Sul. Agradeço a credibilidade e confiança que o governador depositou ao Escritório de Parcerias Estratégicas. Ter o trabalho reconhecido é sinal de que toda nossa equipe fez um bom trabalho nos últimos sete anos. E vai continuar no rumo do desenvolvimento e pioneirismo”.

Entre os desafios pautados ao Escritório de Parcerias Estratégias estão a ampliação do programa de parcerias (PROP-MS), implementando modelos de concessão que garantam reais benefícios aos cidadãos, conferir maior eficiência aos acordos de empréstimo e de cooperação técnica a programas e projetos estratégicos, além de utilizar a expertise de seus profissionais para ampliar a confiança e a segurança jurídica para novos investimentos da inciativa privada.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.