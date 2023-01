Cruzeiro goleia o Comercial na abertura da Copa São Paulo Juniores

O Esporte Clube Comercial foi atropelado pelo Cruzeiro em sua estreia da Copa São Paulo Juniores na tarde de ontem (3). A equipe mineira venceu o jogo por 5 a 0, e marcou seus três primeiros pontos na maior competição de base do mundo. O jogo aconteceu na cidade de Penápolis (SP).

Com o resultado, o Cruzeiro consegue uma boa vantagem por conta do saldo de gols, já o Comercial precisará vencer o time da casa, o Penapolense, para sonhar com a classificação na próxima fase do torneio.

Time mineiro mostra superioridade e qualidade

O Cruzeiro começou o jogo cauteloso e estudando o adversário. A partida iniciou em ritmo lento, com a Raposa comandando os ataques. O primeiro gol saiu na etapa inicial com Arielson. Depois do intervalo, o Cruzeiro deslanchou e completou a goleada com gols de Henrique, Gui Meira, Denilson e Ruan Silva. 5 a 0.

Na outra partida do grupo, o Capivariano bateu o Penapolense por 4 a 0.

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Capivariano na quinta-feira (5). No mesmo dia, o Comercial joga contra o Penapolense em partida decisiva.

