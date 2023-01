Idosa de 70 anos morre em acidente com capotamento na BR-060

Regina Barreto Areco, de 70 anos, morreu na tarde de ontem (2), após o veículo em que estava como passageira capotar na BR-060, próximo ao perímetro urbano de Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. O condutor do automóvel, marido da vítima, foi encaminhado ao hospital, onde se encontra em observação.

Conforme informações apuradas pelo Noticidade, Regina seguia em companhia com o marido no veículo, quando o condutor perdeu o controle, capotando o carro as margens da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) estiveram no local e encaminhou a idosa ao hospital com múltiplas fraturas pelo corpo. A caminho da unidade de saúde, a idosa faleceu. O marido da vítima, também foi encaminhado ao mesmo hospital, onde segue internado e o seu quadro de saúde é estável.

Segundo apurado pela PRF, o condutor pode ter dormido ao volante.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.