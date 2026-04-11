Parceria firmada na Expogrande mira criação de cooperativa e fortalecimento da pecuária em Campo Grande

Acordo entre produtores e Prefeitura prevê ampliação da produção e novos investimentos no setor

Uma parceria entre a Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores de Novilho Precoce e a Prefeitura de Campo Grande foi firmada nesta semana durante a Expogrande, com foco no fortalecimento da pecuária de corte na Capital.

O acordo foi discutido no estande institucional do município dentro da feira e tem como objetivo estruturar novos projetos para o setor, incluindo a criação de uma cooperativa voltada aos produtores. A proposta também envolve ações para ampliar a produtividade, incentivar investimentos e impulsionar a economia local.

Presidente da associação, Rafael Gratão explicou que a iniciativa busca organizar ainda mais a cadeia produtiva, tendo Campo Grande como base das operações. “Queremos estruturar a maior cooperativa do setor no Estado, com armazém de insumos e confinamento para os produtores. A ideia é fortalecer toda a cadeia produtiva”, afirmou.

Segundo ele, a cidade já é considerada um polo da atividade, concentrando indústrias e etapas importantes como o abate de animais. A parceria com o poder público, de acordo com Gratão, deve acelerar a execução do projeto.

A prefeita Adriane Lopes destacou que a aproximação com o setor produtivo pode contribuir para políticas mais alinhadas às necessidades do campo. “Quando há diálogo direto, conseguimos construir ações mais eficientes, com impacto no desenvolvimento e na geração de empregos”, disse.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), Ademar Silva, afirmou que o espaço da Prefeitura na feira tem servido para aproximar empresários da administração. Segundo ele, o objetivo é facilitar a apresentação de demandas e reduzir entraves burocráticos.

A associação Novilho Precoce reúne produtores e atua na organização da produção, desde a compra de insumos até a entrega de animais prontos para o mercado. A expectativa é que, com a nova parceria, o setor ganhe mais competitividade e capacidade de expansão em Mato Grosso do Sul.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram