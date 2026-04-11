Mulher é baleada após tentativa de abordagem em Ponta Porã

Caso aconteceu na tarde de sexta-feira (10) e segue em apuração

Uma mulher, ainda não identificada, foi encaminhada ao hospital no fim da tarde de sexta-feira (10), em Ponta Porã, após ser ferida durante uma tentativa de abordagem policial.

De acordo com o Ponta Porã News, ela estava em um veículo junto com um homem, que seria seu irmão, quando ocorreu a ação. Ele também foi socorrido, mas o estado de saúde não foi divulgado.

O carro onde os dois estavam passou por perícia nas proximidades do Corpo de Bombeiros do município.

As circunstâncias da ocorrência ainda estão sendo apuradas, e o caso segue em andamento.

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